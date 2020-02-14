с чего всё началось

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении. По его словам, сейчас белорусской стороне не хватает 1,5 млн тонн топлива, которое может быть забрано из транзитной трубы нефтепровода «Дружба».

Биатлон Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Общество Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров.

Политика «Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.

Наука Австралийские сумчатые оказались особенно уязвимы к волнам жары Эксперименты на сумчатых мышах помогли экологам выяснить, что сумчатые млекопитающие крайне плохо переносят резкие перепады температур, а также длительные волны жары, которые часто поражают Австралию в последние годы.

Общество Посольство в Канаде призвало наказать нацистских военных преступников Посольство заявило, что «нацистские военные преступники и их пособники», включая тех, что после Второй мировой войны скрылись в Канаде, «должны понести заслуженное наказание».

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.

Армия и оружие В Ливии погиб первый российский военный По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.