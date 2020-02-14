Общество
REGNUMЛукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ
Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении. По его словам, сейчас белорусской стороне не хватает 1,5 млн тонн топлива, которое может быть забрано из транзитной трубы нефтепровода «Дружба».
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известиявчера в 07:29
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В России Лукашенко предупредили о международном скандале за транзитную нефть
Национальная служба новостей03:02
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