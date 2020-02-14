Общество

REGNUMREGNUMЛукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении. По его словам, сейчас белорусской стороне не хватает 1,5 млн тонн топлива, которое может быть забрано из транзитной трубы нефтепровода «Дружба».
Читать в источнике
Комментировать937
с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА
.
Известиявчера в 07:29

Подробнее о событии

Чего больше всего боится Лукашенко

REGNUM03:39

В России Лукашенко предупредили о международном скандале за транзитную нефть

Национальная служба новостей03:02

Лукашенко пригрозил забирать недостающую нефть из транзитной трубы

Известиявчера в 07:46

Лукашенко пригрозил отбирать транзитную нефть и заявил о намеках на присоединение к России

ТАССвчера в 09:10

Лукашенко пригрозил отобрать ветку нефтепровода «Дружба»

Говорит Москвавчера в 07:58

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:28

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Lenta.ruвчера в 07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

РИА Новости вчера в 03:30
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
РИА Новости 03:41
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Футбол

Гвардиола задумался над уходом из «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассмотрит вариант с уходом из английского клуба по окончании нынешнего сезона.
Евро-футбол.ру 02:14
Политика

Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат

РИА Новости вчера в 18:26
Биатлон

Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Известия 03:56
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Общество

Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах

Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров.
Комсомольская правда 02:19
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 13 февраля в 01:31
Общество

Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Lenta.ru 01:59
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза

Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
ТК Звезда 01:53
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Наука

Австралийские сумчатые оказались особенно уязвимы к волнам жары

Эксперименты на сумчатых мышах помогли экологам выяснить, что сумчатые млекопитающие крайне плохо переносят резкие перепады температур, а также длительные волны жары, которые часто поражают Австралию в последние годы.
ТАСС Наука 12 февраля в 05:35
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит 13 февраля в 15:06
Общество

Посольство в Канаде призвало наказать нацистских военных преступников

Посольство заявило, что «нацистские военные преступники и их пособники», включая тех, что после Второй мировой войны скрылись в Канаде, «должны понести заслуженное наказание».
Взгляд.ру вчера в 21:27
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Мой Брянск 04:11
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Интерфакс вчера в 04:56
Армия и оружие

В России закончили госиспытания перспективной торпеды

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:17
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Политика

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Военное дело вчера в 08:04
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Политика

Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
RT на русском 02:50
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Баскетбол

Команда США победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА

Команда США одержала победу над сборной мира в Матче восходящих звезд НБА.
РИА Новости 00:46
Футбол

Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала»

Газета.Ru вчера в 13:53
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме

Газета.Ru 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное