Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время своей поездки в Светлогорск, передает БЕЛТА.

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Происшествия Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.

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Здоровье В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса Выросло и число летальных исходов - за минувшие сутки умерло 242 человека, что составило почти четверть от общего числа зафиксированных ранее смертей и стало антирекордом для суточной статистики.