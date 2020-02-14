Общество
Lenta.ruЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время своей поездки в Светлогорск, передает БЕЛТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известия07:29
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Политика
ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Губернатор Оренбургской области пожелал каждой семье войны
На одном из слайдов было написано «40 августа 1941 года».
Здоровье
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты.
Музыка
Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) представила в сети песню "Преданным" после того, как ее менеджер Маргарита Соколова объявила, что исполнительница уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Здоровье
Подтверждён первый случай заражения коронавирусом в Лондоне
Минздрав королевства объявил коронавирус серьёзной угрозой, в связи с чем власти могут принудительно помещать людей в карантин без права покидать место изоляции до разрешения врачей, передаёт Sky News.
Культура
Концертный зал Мариинского театра после реконструкции откроют в мае
Концертный зал Мариинского театра, который находится на реконструкции с 2017 года, откроют, по предварительным данным, в мае этого года.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Футбол
Советский арбитр Валерий Бутенко скончался на 79 году жизни
Хоккей
Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Торонто»
Гаджеты
IPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?
Вероятно, новый смартфон все же не получит кнопку Home с датчиком Touch ID, поскольку экран, скорее всего будет безрамочным, учитывая возросшую на 0,7 дюйма диагональ.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Игры
Google: Baldur’s Gate 3 выйдет в этом году
Что до временных эксклюзивов Google Stadia, то они выйдут до конца лета: платформер Lost Words: Beyond the Page, ремейк рельсового шутера Panzer Dragoon, сборник первых трёх Serious Sam, аркада Stacks On Stacks (On Stacks) и анонсированная ранее Spitlings.
Футбол
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина
"Монако" победил "Монпелье" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу "Монако".
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Здоровье
Лучше не становится: заболеваемость и смертность от коронавируса продолжает рост
Ситуация с заболеваемостью и смертности от коронавируса лучше пока не становится.
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Кино
Кассовые сборы «Паразитов» в Италии превысили отметку в €2,5 млн
По состоянию на 11 февраля, за сутки в прокате лента собрала €156 856, а с момента премьеры — €2 559 976.
Биатлон
Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону
Россиянки неудачно выступили в женском спринте на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Космос
Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков
Кино