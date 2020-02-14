с чего всё началось

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время своей поездки в Светлогорск, передает БЕЛТА.

Политика ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Музыка Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены Российская певица МакSим (Марина Абросимова) представила в сети песню "Преданным" после того, как ее менеджер Маргарита Соколова объявила, что исполнительница уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Здоровье Подтверждён первый случай заражения коронавирусом в Лондоне Минздрав королевства объявил коронавирус серьёзной угрозой, в связи с чем власти могут принудительно помещать людей в карантин без права покидать место изоляции до разрешения врачей, передаёт Sky News.

Гаджеты IPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID? Вероятно, новый смартфон все же не получит кнопку Home с датчиком Touch ID, поскольку экран, скорее всего будет безрамочным, учитывая возросшую на 0,7 дюйма диагональ.

Игры Google: Baldur’s Gate 3 выйдет в этом году Что до временных эксклюзивов Google Stadia, то они выйдут до конца лета: платформер Lost Words: Beyond the Page, ремейк рельсового шутера Panzer Dragoon, сборник первых трёх Serious Sam, аркада Stacks On Stacks (On Stacks) и анонсированная ранее Spitlings.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.