Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
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Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Эхо Москвы06:23

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Политолог оценил слова Лукашенко о поиске альтернатив газу из РФ

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ФАН08:07

Белоруссия будет искать альтернативу поставкам газа и нефти из РФ

News.ru06:59

Лукашенко готов искать альтернативу российскому газу

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Белоруссия может найти альтернативных поставщиков нефти и газа — Лукашенко

REGNUM07:07

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Коммерсантъ07:51

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Эхо Москвы06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

КП - Беларусь07:03
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Общество

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В «Зарядье» открылась выставка фотопортретов театральных звезд

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее назвал недопустимой продажу бестабачных никотиносодержащих смесей, аналогичных запрещенному в России снюсу.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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