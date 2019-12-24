Энергетика
КоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
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с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвы06:23
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Удочерившая двух девочек семья получила долг в 2 млн рублей
В Самарской области удочерившая двух девочек семья оказалась должна банку около 2 млн рублей.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Гаджеты
Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему
Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Происшествия
Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову
21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
Хоккей
Ничушкин оформляет хет-трик Горди Хоу
В ночь с понедельника на вторник Валерий отметился довольно редким достижением – он оформил хет-трик Горди Хоу.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Общество
Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал к отправлению
Первый поезд Петербург – Севастополь, который отправился в Крым накануне, ушел без начальника поезда.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Хоккей
КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в швейцарском Давосе
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Фигурное катание
Ягудин считает, что Загитовой будет не хватать на чемпионате России
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за угрозы взрыва
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Кино
Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»
Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Наука
Фотон телепортировали с одного чипа на другой
Физики впервые продемонстрировали процесс квантовой телепортации с одного кремниевого чипа на другой.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста
Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга
Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.