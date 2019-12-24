Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
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Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
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Эхо Москвы06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

КП - Беларусь07:03
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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