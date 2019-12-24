Общество
КоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвы06:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Общество
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей
Сдачу самого мощного в мире дизель-электрического суперледокола «Виктор Черномырдин» перенесли на начало 2020 года.
Происшествия
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Политика
Лукашенко изъявил желание выпить водки с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что накануне Нового года ему приходится решать экономические вопросы — вместо того, чтобы выпить водки с российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Армия и оружие
В России начали разработку двух новых боевых роботов
В России начали работу по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса, сообщил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Общество
Чиновников хотят пересадить на такси
Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов
Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
Общество
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Политика
Путин попросил парламент подумать о дополнительной поддержке ветеранов
Президент России Владимир Путин поручил руководству Совета Федерации и Госдумы подумать, как дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Кремля.
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Шоу-бизнес
Родители 25-летнего бойфренда Мадонны оказались моложе нее
61-летняя певица Мадонна познакомилась с родителями своего 25-летнего бойфренда – танцора Ахламалика Уильямса.
Авто
Появились фотографии новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Фото было сделано на конвейерной линии автопроизводителя, и там запечатлели три машины, а это указывает на то, что первая партия автомобилей уже произведена, но когда она появится в продаже неизвестно.
Политика
Абэ: Япония стремится к подписанию мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен урегулировать вопрос о мирном договоре с Россией и активизировать связи с Китаем.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.