Общество
КоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
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с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвы06:23
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
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Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.
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Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе платежной системы Visa
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Политика
В Черногории православные вышли на акцию протеста
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Политика
В Хорватии стартовали выборы президента
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СМИ: Дочь главы Службы внешней разведки стала совладелицей компании партнеров сына Якунина. Она займется производством круп и макарон для «Ашана» и «Дикси»
Напомним, еще в конце прошлого года дочь главы СВР учредила холдинговую компанию ООО «УК Агро-Альянс» вместе с бывшими партнерами Андрея Якунина, сына главы РЖД Владимира Якунина — Михаилом Цобкалло, Виктором Козыревым, Павлом Макеевым и Валерием Зайцевым.
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Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Политика
Лукашенко назвал НАТО защитником суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил о том, что мировое сообщество отреагирует в случае, если Россия попробует нарушить суверенитет республики.
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Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Гаджеты
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Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
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Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Футбол
Тульский «Арсенал» возобновит чемпионат России 1 марта
«Арсенал» возобновит выступления в чемпионате страны 1 марта.
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Общество
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Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Политика
Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей
Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.