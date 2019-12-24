Политика
РБКЛукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть три трубы нефтепровода.
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с чего всё началось
В частности, президент РБ категорически подчеркнул невозможность признания любых механизмов интеграции, хоть как-либо ущемляющих государственный суверенитет Беларуси.REGNUM17:35
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Здоровье
Названа энергетическая альтернатива кофе
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Экономика
Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными.
Здоровье
Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году
В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото
Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Наука
Соколы видят свою добычу на скорости болида Формулы 1
После ряда исследований и наблюдений было установлено, что соколы способны увидеть свою добычу на скорости болида Формулы 1. То есть острота из рения позволяет видеть добычу даже при скорости в более 350 км/ч.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Происшествия
Суд отменил продление домашнего ареста для экс-губернатора Хабаровска
Решение о продлении срока домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву отменил Московский городской суд, 24 декабря сообщает пресс-служба суда.
Политика
В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Кронауэр считает, что войска США пройдут через Атлантику, Польшу и Прибалтику к границе России.
Политика
Путин выступит на коллегии Минобороны РФ
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Сахалинец до смерти избил брата из-за домашних животных
У последнего находились собака и кошка. Подозреваемый постоянно возмущался, что от животных дома грязь и шерсть.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
В ходе исследования, проведенного Лабораторией Федеральной комиссии по связи США, выяснилось, что некоторые смартфоны от Samsung и Apple не соответствуют нормам безопасности, установленным в стране.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.