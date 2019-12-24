с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть три трубы нефтепровода.

Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

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