с чего всё началось

Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».

Футбол «Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым «Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».

Авто BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition Дизайн экстерьера автомобиля в значительной степени вдохновлен концептом M8 Gran Coupe, представленным еще в марте 2018 года на автосалоне в Женеве в качестве предварительного просмотра будущей серийной модели.

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Происшествия Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.

Экономика Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Политика Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.

Наука «Арабскую весну» связали с уровнем счастья Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».

Футбол Магнуссон заявил, что футболистам ЦСКА нужен отпуск Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что его команда показала неплохое выступление в первой половине текущего сезона РПЛ.

Общество Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.