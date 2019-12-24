Политика
КоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
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с чего всё началось
В частности, президент РБ категорически подчеркнул невозможность признания любых механизмов интеграции, хоть как-либо ущемляющих государственный суверенитет Беларуси.REGNUM17:35
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Политика
В Хорватии завершился первый тур президентских выборов
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Футбол
«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым
«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России
«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко.
Авто
BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition
Дизайн экстерьера автомобиля в значительной степени вдохновлен концептом M8 Gran Coupe, представленным еще в марте 2018 года на автосалоне в Женеве в качестве предварительного просмотра будущей серийной модели.
Хоккей
«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Экономика
Власти ЛНР анонсировали повышение пенсий более 400 тыс. жителям Республики
Принятое Правительством Луганской Народной Республики постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснется более 400 тыс. пенсионеров Республики.
Шоу-бизнес
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Экономика
Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Политика
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Наука
«Арабскую весну» связали с уровнем счастья
Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».
Происшествия
Сахалинец до смерти избил брата из-за домашних животных
У последнего находились собака и кошка. Подозреваемый постоянно возмущался, что от животных дома грязь и шерсть.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Для платформы «Бумеранг» будет разработан новый боевой модуль
Новым боевым модулем обзаведется, в том числе, платформа «Бумеранг».
Футбол
Магнуссон заявил, что футболистам ЦСКА нужен отпуск
Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что его команда показала неплохое выступление в первой половине текущего сезона РПЛ.
Гаджеты
Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте
Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Футбол
Месси нарядился в пижаму для рождественской фотографии с семьей
Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
Происшествия
В Кемерове ищут родителей оставленной в ТЦ трехлетней девочки
Кемеровские полицейские просят жителей города помочь установить личность девочки и всех, кто ее узнал или располагает информацией о ее родителях, просят позвонить в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного — 102).