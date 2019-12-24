Как напомнил Лукашенко, в Белоруссии три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией.

с чего всё началось

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.

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