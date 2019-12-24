Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
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с чего всё началось

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Как напомнил Лукашенко, в Белоруссии три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией.
Эхо Москвы06:23

Подробнее о событии

Лукашенко не исключил, что «заберет» две трубы нефтепровода «Дружба»

РИА Новости15:42

Лукашенко заявил о возможности снижения транзита нефти по «Дружбе» в Европу

News.ru14:20

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Эхо Москвы06:23

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Коммерсантъ07:51

Лукашенко готов искать альтернативу российскому газу

Газета.Ru07:18

Белоруссия может найти альтернативных поставщиков нефти и газа — Лукашенко

REGNUM07:07

Политолог оценил слова Лукашенко о поиске альтернатив газу из РФ

Телеканал 360°10:50
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:20, Ашберн

Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

КП - Беларусь07:03
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
ТАСС 13:31
Авто

Volkswagen представит 34 новинки в 2020 году

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года.
Автостат 07:57
Гаджеты

Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном

Газета DAILY 21 декабря в 12:28
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Гаджеты

Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
РБК 16:13
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
Общество

Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard

Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Газета.Ru 15:14
Футбол

Бывший вратарь «Челси» рассказал о конфликте с Сарри

Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от "Манчестер Сити" (0:6).
Чемпионат 06:27
Здоровье

Новые программы по выявлению рака внедрят на Сахалине

Противостоять раку в области пытаются комплексно: совершенствуется материально-техническая база, привлекаются высококвалифицированные кадры, приглашаются ведущие специалисты-онкологи, с помощью которых разрабатываются и внедряются новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.
Московский Комсомолец Сахалин вчера в 16:00
Происшествия

Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах

Газета.Ru 05:27
Общество

86-летняя Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии

Не очень радостные известия ожидают поклонников Галины Волчек. Режиссер и худрук «Современника» была доставлена в больницу.
Woman.ru 00:36
Происшествия

Полиция пресекла вывоз краснокнижных кречетов с Камчатки

REGNUM 16:58
Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия 06:53
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК 16:47
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 16:08
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Здоровье

Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Якутия 24 вчера в 17:27
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
ФАН вчера в 16:18
Игры

Цена акций CD Projekt, создавшей игру «Ведьмак», выросла за 10 лет в 210 раз

Одна из польских компаний игровой индустрии показала феноменальный рост за минувшее десятилетие, особенно если учесть провал фондового индекса Польши WIG20 на 11% – акции CD Projekt выросли в цене в 210 раз.
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Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста

Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
РБК вчера в 06:38
Происшествия

СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
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Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
ТК Звезда 09:36
Авто

Названы цены на обновленный Jaguar F-Type

Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
110km.ru вчера в 07:18
Политика

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Парламентская газета 10:37
Экология

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК 16:01
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
ТВ Центр 07:42
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
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При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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