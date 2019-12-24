с чего всё началось

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.

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Происшествия При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.

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Технологии Китайский производитель представил процессоры Loongson 3A4000 и 3B4000 Китайские источники сообщают о том, что компания Loongson представила в Пекине новое поколение универсальных процессоров с улучшенной производительностью.

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Транспорт Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.

Общество После госпитализации Галина Волчек впала в кому В последнее время состояние здоровья 86-летнего российского режиссера и худрука театра «Современник» Галины Волчек оставляет желать гораздо лучшего.

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Общество Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.