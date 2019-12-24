с чего всё началось

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.

Политика Медведчук анонсировал межпарламентскую встречу «нормандской четверки» Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайший месяц-полтора.

Финансы Впервые за полтора года курс доллара упал ниже 62 рублей В ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара обновляли минимумы с июля и марта прошлого года, опустившись до 68,59 рубля и 61,94 рубля соответственно.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.

Здоровье Врач рассказала о способах лечения насморка Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.

Политика Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.

Гаджеты Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения» Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.

Политика В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Общество «Яндекс» оценит платежеспособность российских заемщиков для банков Компания "Яндекс" при сотрудничестве с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро - Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" и "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) - запустила новый проект "Интернет-скоринг бюро" по оценке платежеспособности россиян для банков, передает РБК.