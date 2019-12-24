Общество
КоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
Читать в источнике
Оценить406
с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Как напомнил Лукашенко, в Белоруссии три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией.Эхо Москвы06:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Армия и оружие
Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха
Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Авто
Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Автоспорт
Леклер подписал новый контракт с «Феррари» до 2024 года
Пилот "Формулы-1" Шарль Леклер подписал новый контракт с командой "Феррари".
Общество
Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы
Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Гаджеты
Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене
В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
19 декабря пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА проголосовали за несогласие с решением исполкома WADA, который наложил на Российское антидопинговое агентство санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать жилье многодетным семьям
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поделилась с журналистами своим видением того, как государство должно обеспечивать многодетных россиян жильем.
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла российская пианистка
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Футбол
Манджукич проходит медосмотр в катарском «Аль-Духаиле»
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич сегодня проходит меодосмотр в катарском клубе «Аль-Духаиль».
Происшествия
В Харькове мужчина с ножом захватил заложницу и ранил полицейского
В Харькове вооруженный ножом мужчина взял в заложники женщину и ранил сотрудника полиции, сообщает ТСН.
Футбол
Бывший вратарь «Челси» рассказал о конфликте с Сарри
Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от "Манчестер Сити" (0:6).
Политика
Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.
Происшествия
По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро
Басманный суд Москвы во вторник отправил под стражу до 22 февраля заместителя начальника управления таможенного дознания ФТС России Алексея Серебро по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
Технологии
Северный магнитный полюс Земли продолжает смещаться к Сибири
Ученые заявили, что северный магнитный полюс Земли продолжает смещаться к Сибири.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как Алиса Фрейндлих «залепила» ей пощечину
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как актриса Алиса Фрейндлих повлияла на ее судьбу.