Как напомнил Лукашенко, в Белоруссии три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией.

с чего всё началось

Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».

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