Политика
КоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
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с чего всё началось
В частности, президент РБ категорически подчеркнул невозможность признания любых механизмов интеграции, хоть как-либо ущемляющих государственный суверенитет Беларуси.REGNUM17:35
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Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Шоу-бизнес
Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию
Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о России, пишет издание Super.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Футбол
Крыховяк женился на французской модели
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Авто
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra
Седан Nissan Sentra покинул российский рынок в 2017-ом, но не исключено, что модель вернется в РФ, так как несколько дней назад компания Nissan оформила патент на дизайн этого авто в нашей стране.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Происшествия
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Авто
АвтоВАЗ прекратил производство своего пикапа ВАЗ-2329
Выпуском пикапов ВАЗ-2329 занималась компания «Супер-Авто». Модель в дилерских центрах предлагалась по цене от 635 000 рублей.
Космос
Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС
Маск пожелал Boeing удачи после провала Starliner Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Культура
Из олигарха в конюхи: в Уфе прошел предпремьерный показ фильма «Холоп»
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России второй раз подряд
Лучшим футболистом России календарного 2019 года признан нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной страны Артем Дзюба.
Происшествия
В кемеровском ТЦ нашли маленькую девочку Сашу
Сотрудники УМВД России по г. Кемерово устанавливают личность девочки, которая накануне была обнаружена в одном из торговых центров на проспекте Кузнецком.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Политика
Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ
Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Космос
Лазеры учатся точно определять космический мусор
Уже есть разработанные системы идентификации космического мусора, но оказалось сложно точно определить мусор небольшого размера.
Экономика
Власти ЛНР анонсировали повышение пенсий более 400 тыс. жителям Республики
Принятое Правительством Луганской Народной Республики постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснется более 400 тыс. пенсионеров Республики.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Авто
Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов
Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов Минпромторг представил концепцию дифференциации промышленных субсидий, которые де-факто компенсируют утильсбор локализованным концернам и обеспечивают рентабельность производств.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Наш последний бастион — Берлин: Россия не прекращает агрессию и становится самой большой проблемой (Delfi, Литва) (Delfi.lt)
Пресс-секретарь Меркель даже публично заявил, что Франция стремится к отношениям с Россией без предварительных условий, несмотря на все красные линии, которые переступили.