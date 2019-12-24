с чего всё началось

Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Общество Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Авто Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra Седан Nissan Sentra покинул российский рынок в 2017-ом, но не исключено, что модель вернется в РФ, так как несколько дней назад компания Nissan оформила патент на дизайн этого авто в нашей стране.

Происшествия Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.

Авто АвтоВАЗ прекратил производство своего пикапа ВАЗ-2329 Выпуском пикапов ВАЗ-2329 занималась компания «Супер-Авто». Модель в дилерских центрах предлагалась по цене от 635 000 рублей.

Космос Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС Маск пожелал Boeing удачи после провала Starliner Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени.

Транспорт Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.

Политика Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.

Происшествия В кемеровском ТЦ нашли маленькую девочку Сашу Сотрудники УМВД России по г. Кемерово устанавливают личность девочки, которая накануне была обнаружена в одном из торговых центров на проспекте Кузнецком.

Политика Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.

Космос Лазеры учатся точно определять космический мусор Уже есть разработанные системы идентификации космического мусора, но оказалось сложно точно определить мусор небольшого размера.

Авто Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов Минпромторг представил концепцию дифференциации промышленных субсидий, которые де-факто компенсируют утильсбор локализованным концернам и обеспечивают рентабельность производств.

Кино Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена» Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.