Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода «Дружба».
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с чего всё началось
В частности, президент РБ категорически подчеркнул
 невозможность признания любых механизмов интеграции, хоть как-либо ущемляющих государственный суверенитет Беларуси.
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