Политика
Ruposters.ruЛукашенко пригрозил забрать у России две нефтяных трубы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что может забрать у России две нефтяных трубы, если другая сторона не согласится на белорусские условия по поставкам энергоносителей.
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с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвы06:23
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Энергетика
Украина потребовала от России миллиарды долларов за транзит газа
Украина рассчитывает получить по новому транзитному контракту от России за перекачку нашего газа в 2020 году примерно $2 млрд.
Кино
Режиссер фильма «Скайуокер. Восход» неожиданно ответил на критику
Мнения критиков и зрителей по поводу картины, которая вышла в России 19 декабря, разделились: одним понравился приключенческий дух, другие отметили, что сюжет фильма рассчитан на фанатов и содержал слишком много отсылок к прежним эпизодам.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Польша и Румыния раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
В министерствах иностранных дел Польши и Румынии раскритиковали открытие железнодорожной части Крымского моста.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Армия и оружие
Путин: доля современного оружия в ядерной триаде РФ выросла до 82%
Президент России Владимир Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде страны выросла до 82%, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Единоборства
Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия
За прошедшее десятилетие Флойд Мейвезер заработал 945 миллионов долларов.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Киберспорт
Team Spirit объявила о расставании с Ghostik
Российская киберспортивная организация Team Spirit объявила о расставании с игроком третьей позиции Андреем «Ghostik» Кадыком, который защищал цвета команды с 24 октября этого года.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Авто
Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России
Модели альянса, представленные в дилерских центрах России, подорожают с начала следующего года сразу на 1,5-2,5%. Размер прибавки зависит от того, какая ставка утилизационного сбора будет применена к транспортному средству.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Политика
Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik провокацией
Действия Эстонии в отношении информагентства Sputnik являются планомерной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Космос
Корабль Starliner совершил посадку
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту.
Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".