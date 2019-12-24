Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что может забрать у России две нефтяных трубы, если другая сторона не согласится на белорусские условия по поставкам энергоносителей.

Лукашенко пригрозил забрать у России две нефтяных трубы

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