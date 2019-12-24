Политика

Ruposters.ruRuposters.ruЛукашенко пригрозил забрать у России две нефтяных трубы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что может забрать у России две нефтяных трубы, если другая сторона не согласится на белорусские условия по поставкам энергоносителей.
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с чего всё началось

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Эхо Москвы06:23

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Пригрозившему России Лукашенко напомнили провал попыток Украины покупать газ в Европе

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Газета.Ru07:18

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Белоруссия будет искать альтернативу поставкам газа и нефти из РФ

News.ru06:59

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Эхо Москвы06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

КП - Беларусь07:03
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Энергетика

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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