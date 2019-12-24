с чего всё началось

Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете под 70 миллионов тонн по этим трубам, качаете нефть на западный премиальный рынок. Если я забираю две трубы, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

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