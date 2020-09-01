Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для стран Запада

По мнению Александра Лукашенко, крупные европейские страны воздержались от санкций в отношении Белоруссии из-за экономических опасений. В пример президент республики привел возможное закрытие границ под Брестом и Гродно, что приведет к остановке транспортного потока из ЕС в Россию.