Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для стран Запада
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По мнению Александра Лукашенко, крупные европейские страны воздержались от санкций в отношении Белоруссии из-за экономических опасений. В пример президент республики привел возможное закрытие границ под Брестом и Гродно, что приведет к остановке транспортного потока из ЕС в Россию.В источнике
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