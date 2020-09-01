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Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для стран Запада

По мнению Александра Лукашенко, крупные европейские страны воздержались от санкций в отношении Белоруссии из-за экономических опасений. В пример президент республики привел возможное закрытие границ под Брестом и Гродно, что приведет к остановке транспортного потока из ЕС в Россию.В источнике
С чего всё началось
Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
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