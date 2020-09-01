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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил президент республики Александр Лукашкенко. В частности, он допустил закрытие границы под Брестом и Гродно, после чего грузы из Германии не смогут "так легко" попасть на Восток.В источнике
С чего всё началось
Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК05:01
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Lenta.ru

Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах

Lenta.ru05:10
РИА Новости

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

РИА Новости07:36
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Коммерсантъ05:48
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно

ТАСС05:36
RT на русском

Лукашенко заявил о введении Прибалтикой санкций по указанию других стран

RT на русском11:19
РБК

Лукашенко прокомментировал санкции Балтии фразой «вякнули из-под забора»

РБК05:01
Известия

Лукашенко связал санкции стран Балтии с командой «фас» от «более матерых» стран

Известия05:55

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

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Газета.Ru11:57
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РБК08:02
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РИА Новости05:00
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