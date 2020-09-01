Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил президент республики Александр Лукашкенко. В частности, он допустил закрытие границы под Брестом и Гродно, после чего грузы из Германии не смогут "так легко" попасть на Восток.