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ФАН
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Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для стран Запада

По мнению Александра Лукашенко, крупные европейские страны воздержались от санкций в отношении Белоруссии из-за экономических опасений. В пример президент республики привел возможное закрытие границ под Брестом и Гродно, что приведет к остановке транспортного потока из ЕС в Россию.В источнике
С чего всё началось
Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК05:01
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РБК

Лукашенко прокомментировал санкции Балтии фразой «вякнули из-под забора»

РБК05:01
РИА Новости

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

РИА Новости07:36
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Коммерсантъ05:48
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно

ТАСС05:36
Lenta.ru

Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах

Lenta.ru05:10
RT на русском

Лукашенко заявил о введении Прибалтикой санкций по указанию других стран

RT на русском11:19
Известия

Лукашенко связал санкции стран Балтии с командой «фас» от «более матерых» стран

Известия05:55

В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
Газета.Ru06:35
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Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъ11:36

Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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