Политика

РБКРБКЛукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
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Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

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