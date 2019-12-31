Политика
РБКЛукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Общество
Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
Наука
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Точную формулу пересчета возраста собак в человеческий вывели биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Хоккей
Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ
Политика
США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Армия и оружие
Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Гаджеты
Универсальный планшет за $449 Chuwi UBook Pro поступил в продажу
Chuwi UBook Pro успешно стартовал на краудфандинговой платформе и теперь устройство полноценно поступило в продажу.
Политика
В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Футбол
Анчелотти одним словом описал Гвардиолу
Главный тренер мерсисайдского "Эвертона" Карло Анчелотти одним словом описал своего коллегу, Пепа Гвардиолу, возглавляющего в настоящее время "Манчестер Сити".
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Здоровье
Роспотребнадзор: от гриппа в Мордовии привился каждый второй
Грипп до Мордовии уже добрался. При этом в Роспотребнадзоре успокаивают: регистрируются единичные случаи.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Политика
Зеленский изменил порядок расследования уголовных дел против депутатов
Против не голосовал никто, три человека, представляющие фракцию "Европейская солидарность", воздержались, писал NEWS.ru 18 декабря Верховная рада приняла закон, закрепляющий право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев исключительно за генеральным прокурором Украины.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Музыка
Лазарев рассказал, что не стремился победить на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не надеялся на победу на "Евровидении-2019", поскольку понимал политический настрой в отношении России.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.