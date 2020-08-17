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Дума ТВ
Дума ТВ

Лукашенко на вертолете прибыл к бастующим рабочим

Протесты на предприятиях в Белоруссии не прекращаются. Сегодня на Минский завод колесных тягачей на вертолете прибыл глава государства Александр Лукашенко.В источнике
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Газета.Ru

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

Газета.Ru08:37
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАСС04:06
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъ03:33
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известия04:27
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русском03:08
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новости03:07
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБК04:53
КП - Беларусь

Лукашенко прилетел на вертолете 17 августа на МЗКТ общаться с работниками завода

КП - Беларусь03:15

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ru15:24
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Миранчук может оказаться в «Аталанте» в ближайшее время

Бергамо, Италия, 17 августа 2020, 22:10 — REGNUM Алекс Великих, действующий скаут итальянского «Кальяри», поделился мнением касательно возможного перехода российского полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
REGNUM15:10

В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", — информируют областные власти.
РИА Новости15:07
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США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

В интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не исключают возможности размещения в ракет средней дальности в Азиатском регионе, в частности в Японии.
Военное дело05:38
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