Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете и провел переговоры с рабочими

На вертолете вместе со своим младшим сыном Николаем и охраной Лукашенко 17 августа отправился на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), одно из множества крупных предприятий, на которых проходят забастовки в пользу перевыборов и освобождения задержанных во время митингов.