Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете и провел переговоры с рабочими
Смотрите также
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
В Сирии на маршруте российско-турецкого патруля произошел подрыв
Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии
Новый клип группы Little Big за два дня посмотрели более 5 млн раз
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии
Ирина Пегова показала фигуру в монокини
Госдума РФ поддержала третью выплату 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины
Названа средняя зарплата учителей в России
Россиянам раскрыли способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Лукашенко пообещал не заставлять работать бастующих в Белоруссии
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Александра Лукашенко на заводе в Белоруссии встретили криками «Уходи»
Директор белорусского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Правительство Германии провело переговоры с Тихановской
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии
Сирийский военнослужащий погиб после атаки беспилотника США
Верховный суд разрешил уходить с работы пораньше в день рождения
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины
На вертолете вместе со своим младшим сыном Николаем и охраной Лукашенко 17 августа отправился на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), одно из множества крупных предприятий, на которых проходят забастовки в пользу перевыборов и освобождения задержанных во время митингов.В источнике
Подробнее о событии