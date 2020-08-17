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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете и провел переговоры с рабочими

На вертолете вместе со своим младшим сыном Николаем и охраной Лукашенко 17 августа отправился на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), одно из множества крупных предприятий, на которых проходят забастовки в пользу перевыборов и освобождения задержанных во время митингов.В источнике
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РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБК04:53
РИА Новости

Протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа

РИА Новости05:43
ТАСС

Около 2 тысяч работников предприятий пришли к Минскому заводу колесных тягачей

ТАСС04:49
Царьград

Лукашенко прилетел на МЗКТ: Рабочие готовят протестную встречу

Царьград03:13
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русском03:08
Lenta.ru

Лукашенко прилетел на вертолете к бастующим рабочим

Lenta.ru03:05
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известия04:27
КП - Беларусь

Лукашенко прилетел на вертолете 17 августа на МЗКТ общаться с работниками завода

КП - Беларусь03:15

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LiveResult.Ruвчера в 14:08

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

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Ведомости05:50
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В Великобритании закрылась последняя крупная угольная шахта

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ИА Красная Весна07:13