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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко прилетел в Минск и вышел из вертолета с автоматом в руках

На территории Дворца независимости в Минске приземлился вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках. Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 23 августа

Интерфакс13:47
ТАСС

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руке

ТАСС12:57
Коммерсантъ

Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в резиденцию в Минске

Коммерсантъ12:49
РБК

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих

РБК12:35
Фонтанка.Ру

Лукашенко прилетел в свою минскую резиденцию. В бронежилете и с автоматом в руках

Фонтанка.Ру13:23
РИА Новости

Лукашенко прилетел в Минск и вышел из вертолета с автоматом в руках

РИА Новости13:12
RT на русском

Лукашенко в бронежилете прилетел во Дворец Независимости

RT на русском14:04
КП - Беларусь

Лукашенко прилетел на вертолете ко Дворцу Независимости с автоматом и в бронежилете

КП - Беларусь12:54

Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВ14:04
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Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенско завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВ12:25
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Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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