Политика
REGNUMПрезидент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием ЕАЭС президент России Владимир Путин проведёт встречу с Александром Лукашенко.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия
Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Политика
Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах
Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Политика
Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе пройдет 23 декабря
Видеоконференция контактной группы по Донбассу пройдет 23 декабря 2019 года. На ней стороны обсудят обмен пленными.
Происшествия
В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии
Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Политика
Комитет сената США одобрил пакет «санкций из ада» против России
Zuma\TASS Комитет сената США по международным делам проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA с дополнительным санкциями, известный как "санкции из ада".
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Фигурное катание
Глейхенгауз: по возможности Косторная станет изучать четверные
Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Политика
Норкин обрушился на коллег из-за пресс-конференции Путина
После окончания общения Путина с журналистами телеведущий Андрей Норкин в эфире своего шоу на НТВ «Место встречи» признался, что пресс-конференция 2019 года понравилась ему гораздо больше, чем пресс-конференция 2018-го.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Фигурное катание
Загитова выступила на «Газпром Арене» перед матчем СКА — ЦСКА
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Путин рассказал о росте зарплат россиян
Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Происшествия
Москва установила рекорд по эвакуированным за сутки
В минувший четверг, 19 декабря, Москва побила рекорд по количеству «заминированных» зданий и эвакуированных из них людей.
Технологии
Россияне научились обходить запрет на анонимность в сети
Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил "Газете.Ru" глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.
Шоу-бизнес
Брэд Питт отметил день рождения с детьми
18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Но, кажется, актер решил не устраивать пышную вечеринку в честь дня рождения.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.