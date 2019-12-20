Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием ЕАЭС президент России Владимир Путин проведёт встречу с Александром Лукашенко.
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