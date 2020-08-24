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Лукашенко принял отставку посла в Словакии, поддержавшего протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла в Словакии Игоря Лещеня, который высказался в поддержку протестующих белорусов. Об этом сообщает государственное агентство «Белта».В источнике
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ТАСС

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты

ТАССвчера в 11:19
РБК

Лукашенко отправил в отставку посла в Словакии после поддержки протестов

РБКвчера в 12:00
Коммерсантъ

Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии

Коммерсантъвчера в 11:40
Газета.Ru

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Газета.Ruвчера в 16:09
RT на русском

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла

RT на русскомвчера в 11:18
Комсомольская правда

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Комсомольская правдавчера в 11:04
РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии

РИА Новостивчера в 11:03
КП - Беларусь

Белорусского посла в Словакии Лещеню, который поддержал мирных протестующих, освободили от должности

КП - Беларусьвчера в 11:19

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального
Ведомости17:06
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Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

Искусственному интеллекту доверят сбор данных о российских пациентах

Искусственный интеллект сможет анализировать медицинские изображения, оценивать риски и вероятность заболеваний, понимать рукописные тексты (рецепты и другие документы врачей) и дистанционно оценивать состояние пациента.
Известия19:00

Россиянам дали советы по утилизации старых смартфонов

«Процесс утилизации включает в себя извлечение ценных материалов, разборку на составляющие, их переработку и повторное использование, поэтому утилизируя свои устройства, мы даем жизнь новым гаджетам», — пояснил эксперт.
Lenta.ru21:11

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Назван способ застраховаться от морщин

Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
РИА Новости21:00
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