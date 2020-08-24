Лукашенко принял отставку посла в Словакии, поддержавшего протесты
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла в Словакии Игоря Лещеня, который высказался в поддержку протестующих белорусов. Об этом сообщает государственное агентство «Белта».В источнике
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