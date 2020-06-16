Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 913

Общество В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе Руководители Госдумы и Совета Федерации внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удалённой работы. 1K

Общество Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера. 864

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Общество Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову разговором по-мужски Москва, 17 июня 2020, 12:13 — REGNUM Участники войны в Афганистане пригрозили наказать певца Филиппа Киркорова за скандальный ролик о Воздушно-десантных войсках. 417

Происшествия Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы Столичная полиция проверяет информацию о хлопках, похожих на звуки выстрелов, о которых сообщили очевидцы с Зоологической улицы в Москве. 1

Общество Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг Памятник шведскому королю Карлу XII предложили заменить статуей Греты Тунберг. С инициативой выступил бывший мэр города Умео Ян Бьёринге. 3

Политика РФ и США хотят провести обмен Уилана на осуждённых россиян Власти России и Соединённых Штатов обсуждают варианты обмена осуждённого в РФ Пола Уилана на признанных виновными в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Политика США ввели санкции против супруги и сестры Асада США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США. 318

Общество Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции. 1

Общество Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 278

Экономика Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры. 100