Политика
RT на русскомЛукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
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