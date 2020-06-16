Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Читать в источнике
Комментировать127
Александр Лукашенко
Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись.
— Александр ЛукашенкоREGNUM вчера в 12:06

Подробнее о событии

Лукашенко принял приглашение Путина на парад в Москве

BFM.ru07:48

Лукашенко будет присутствовать на параде Победы в Москве

Инфорос07:24

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС06:40

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

РИА Новости06:56

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

REGNUM06:51

Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве

Рамблер07:01

Лукашенко высказался о проведении парада Победы в Москве

Rambler News Serviceвчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:47, Ашберн

Александр Лукашенко впервые поедет на парад Победы в Москву 24 июня 2020 года

КП - Беларусь09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Армия и оружие

Над Волгоградом авиация ЮВО проведет репетиции праздничного парада

Вечерний Волгоград 05:44
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
913
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

Руководители Госдумы и Совета Федерации внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удалённой работы.
Татарстан-24 07:20
1K
Происшествия

Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье

Известия 04:47
299
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
2,7K
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
864
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,3K
Общество

Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову разговором по-мужски

Москва, 17 июня 2020, 12:13 — REGNUM Участники войны в Афганистане пригрозили наказать певца Филиппа Киркорова за скандальный ролик о Воздушно-десантных войсках.
REGNUM 05:13
417
Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
635
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
71
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
208
Общество

Время продажи алкоголя могут продлить в Свердловской области

В соцсетях губернатору Свердловской области задают вопрос о сроках отмены ограничений на продажу спиртного.
Kursk.com 08:14
70
Политика

Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей

Алексей Навальный опубликовал законопроект о поправках в пункт 4 статьи 23.1 закона «О ветеранах».
RuNews24.ru 09:15
10
Происшествия

Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы

Столичная полиция проверяет информацию о хлопках, похожих на звуки выстрелов, о которых сообщили очевидцы с Зоологической улицы в Москве.
ТАСС 10:30
1
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
9
Общество

Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг

Памятник шведскому королю Карлу XII предложили заменить статуей Греты Тунберг. С инициативой выступил бывший мэр города Умео Ян Бьёринге.
Piter.tv 09:33
3
Политика

РФ и США хотят провести обмен Уилана на осуждённых россиян

Власти России и Соединённых Штатов обсуждают варианты обмена осуждённого в РФ Пола Уилана на признанных виновными в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.
News.ru 09:26
Экономика

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
18
Происшествия

На «священном месте» убийства Джорджа Флойда начали крестить людей

Lenta.ru 10:32
1
Политика

США ввели санкции против супруги и сестры Асада

США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
318
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
3,9K
Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
121
Общество

Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании

Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.
РБК 10:02
1
Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
278
Экономика

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
100
Происшествия

Борис Джонсон попал в ДТП из-за протестующего

Комсомольская правда 10:35
1
Технологии

«Яндекс.Навигатор» пополнился музыкальным сервисом

Слушать музыку и подкасты при работающем «Яндекс.Навигаторе» стало еще удобнее – теперь сервис «Яндекс.Музыка» отображается в виде отдельной иконки рядом с картой.
Автоновости дня 04:35
4
Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
2
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное