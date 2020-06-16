Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев 17 июня.

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

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