Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев 17 июня.
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Лукашенко принял приглашение Путина на парад в Москве

BFM.ru07:48

Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве

Рамблер07:01

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

REGNUM06:51

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

РИА Новости06:56

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС06:40

«Поедем проведём». Лукашенко подтвердил участие белорусской делегации в Параде Победы в Москве

Life.ruвчера в 13:06

Лукашенко высказался о проведении парада Победы в Москве

Rambler News Serviceвчера в 12:19
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:51, Ашберн

Александр Лукашенко впервые поедет на парад Победы в Москву 24 июня 2020 года

КП - Беларусь09:18
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В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

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Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
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Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

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Выбрано место похорон Леонида Куравлева

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Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном

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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

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Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 06:40
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

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В Туле восемь человек пострадали в ДТП

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РИА Новости 11:57
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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Пластырь для лечения рака разработали учёные

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Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Футбол

УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
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Новый Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
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Разные способы умерщвления людей в новом трейлере Destroy All Humans

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Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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