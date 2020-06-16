Коронавирус
ТАССЛукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
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с чего всё началось
— Прим. ред.) подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", — сказал дипломат.РИА Новости06:56
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Здоровье
3010 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 71 новый случай COVID-19 Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 02:47
Музыка
Little Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas.
ПолитРоссия вчера в 04:26
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество
Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Политика
Трамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru вчера в 13:00
Авто
BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition
Новый BMW 5-Series дебютировал на прошлой неделе и обновление для моделей M5 и M5 Competition было лишь вопросом времени.
SpeedMe 00:34
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Экономика
В мае промышленность в России сократилась почти на 10%
За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 14:17
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными.
РБК 04:14
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Происшествия
В Башкирии завершены поиски пропавших туристов во время сплава
Сплав туристы начали 12 июня от села Атняш, а 16 июня должны были завершить в деревне Абдуллино.
Горобзор.ру 05:30
Происшествия
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Газета.Ru вчера в 06:29