— Прим. ред.) подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", — сказал дипломат.

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

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