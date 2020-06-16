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ТАССТАССЛукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
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с чего всё началось

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

— Прим. ред.) подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны", — сказал дипломат.
РИА Новости06:56

Подробнее о событии

Лукашенко посетит парад Победы в Москве

Daily Storm06:26

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

REGNUM06:51

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС06:40

Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве

Рамблер07:01

«Поедем проведём». Лукашенко подтвердил участие белорусской делегации в Параде Победы в Москве

Life.ruвчера в 13:06

Лукашенко высказался о проведении парада Победы в Москве

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Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве

РИА Новостивчера в 11:30
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн

Уже точно: Лукашенко поедет на парад Победы в Москву

КП - Беларусь06:58
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
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Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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Здоровье

3010 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

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Музыка

Little Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas.
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Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

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Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Политика

Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru вчера в 13:00
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Авто

BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition

Новый BMW 5-Series дебютировал на прошлой неделе и обновление для моделей M5 и M5 Competition было лишь вопросом времени.
SpeedMe 00:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Экономика

В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 14:17
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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
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Общество

Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными.
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Здоровье

Профессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением

ФАН вчера в 23:20
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Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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Экономика

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Происшествия

В Башкирии завершены поиски пропавших туристов во время сплава

Сплав туристы начали 12 июня от села Атняш, а 16 июня должны были завершить в деревне Абдуллино.
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Экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов нашел новую работу

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Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева

Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
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Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru вчера в 06:29
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