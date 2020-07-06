Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.

Лукашенко пришел на интервью без обуви

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