Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

РИА Новости16:05

Уважаю труд уборщиц: Лукашенко пришел на интервью босиком

Вести.Ru10:06

Лукашенко дал интервью босиком после встречи с Путиным

Взгляд.ру10:32

Появился фильм, где Лукашенко вышел босиком после встречи с Путиным

Московский Комсомолец10:09

В Сети появилось видео с пришедшим на интервью босиком Лукашенко

РБК10:50

Лукашенко пришёл на интервью босиком

News.ru10:02

Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео

Lenta.ru09:21
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Видеофакт. Лукашенко признался, что ходит без обуви, уважая труд уборщиц

КП - Беларусь10:03
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Политика

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Политика

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