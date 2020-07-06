Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

РИА Новости16:05

В Сети появилось видео с пришедшим на интервью босиком Лукашенко

РБК10:50

Лукашенко пришёл на интервью босиком

News.ru10:02

Появился фильм, где Лукашенко вышел босиком после встречи с Путиным

Московский Комсомолец10:09

Уважаю труд уборщиц: Лукашенко пришел на интервью босиком

Вести.Ru10:06

Лукашенко дал интервью босиком после встречи с Путиным

Взгляд.ру10:32

Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео

Lenta.ru09:21
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Видеофакт. Лукашенко признался, что ходит без обуви, уважая труд уборщиц

КП - Беларусь10:03
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:25, Ашберн
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Армия и оружие

Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ

Слово и Дело 04:18
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Происшествия

В Бурятии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

«Из 34 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 11 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:55
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском 20:59
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
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Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Культура

«Край света» в этом году пройдет, но по-другому

Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Хоккей

НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Национальная ассоциация игроков хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о возобновлении сезона.
Газета.Ru 18:50
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
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Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
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Происшествия

В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе Красноярского края в понедельник, сообщили ТАСС сообщили в региональном главке МВД.
ТАСС 10:41
Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа 11:51
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Кино

Нечего показать: как начнут работать барнаульские кинотеатры

Постепенно новые фильмы начнут показывать примерно с середины августа В России кинотеатры разрешили открыть уже с 15 июля, но окончательное решение остается за властями регионов.
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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
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Брэд Питт сыграет в новом фильме автора «Дэдпула 2» Дэвида Литча

Афиша Daily 16:33
Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
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Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
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Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 08:26
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Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК 15:05
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Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса

В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи

Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
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В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16

Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
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Политика

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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