Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Лукашенко пришел на интервью без обуви

РИА Новости16:05

Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео

Lenta.ru09:21

Лукашенко дал интервью босиком после встречи с Путиным

Взгляд.ру10:32

Появился фильм, где Лукашенко вышел босиком после встречи с Путиным

Московский Комсомолец10:09

Уважаю труд уборщиц: Лукашенко пришел на интервью босиком

Вести.Ru10:06

Лукашенко пришёл на интервью босиком

News.ru10:02

В Сети появилось видео с пришедшим на интервью босиком Лукашенко

РБК10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:24, Ашберн

Видеофакт. Лукашенко признался, что ходит без обуви, уважая труд уборщиц

КП - Беларусь10:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество

Microsoft хочет купить права на Mortal Kombat и Batman

К необъявленным проектам относятся: Batman, игра Harry Potter с открытым миром и следующий проект от разработчика Arkham Rocksteady Studios.
МИТ 16:04
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
68
Общество

Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию

Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 18:14
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 11:48
962
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
778
Здоровье

В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой

В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
1,8K
Политика

Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
4
Наука

В итальянских Альпах порозовел снег из-за водорослей из Гренландии

Итальянские ученые проводят исследования розового снега в Альпах. Такое явление вызвано водорослями Ancylonema nordenskioeldii.
МИР 24 09:26
2
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 16:22
39
Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили 10:13
16
Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
780
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
1,1K
Футбол

Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год

Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Игры

Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат вчера в 05:36
103
Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
4,2K
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:25
644
Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
10
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
488
Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
76
Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
46
Политика

МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
37
Авто

116-летний завод Volkswagen остановил выпуск бензиновых машин

В 1990 году свое производство на заводе начал Volkswagen.
Популярная механика 05:04
Происшествия

На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину

В Краснодарском крае полиция задержала 28-летнюю жительницу станицы Баговская - ее подозревают в убийстве девятилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:37
65
Экономика

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
15
Футбол

«Ливерпуль» подписал контракт с самым молодым дебютантом в истории АПЛ

Условия и длительность нового контракта игрока не разглашаются.✍️ Harvey Elliott has signed his first professional contract with the Reds 🔴— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 6, 2020Эллиот является самым юным игроком в Англии, дебютировавшим в профессиональном футболе на взрослом уровне, а также самым молодым футболистом, вышедшим на поле в матче Премьер-Лиги.
Soccer.ru 10:57
Армия и оружие

Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине

Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.
REGNUM 07:09
Общество

Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках

По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
4
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
633
Наука

Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа

Специалисты считают, что камни доставлялись через территорию города недалеко от границы Англии и Уэльса.
Evo-rus.com 12:12
7
Армия и оружие

Индия может закупить у России военную технику на $800 млн

Минбороны страны планирует осуществить масштабную покупку в сжатые сроки Министерство обороны Индии планирует закупить военную технику на 800 млн долларов в сжатые сроки.
SM News 14:55
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное