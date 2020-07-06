Политика
РИА НовостиЛукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
Читать в источнике
Оценить213
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество
Microsoft хочет купить права на Mortal Kombat и Batman
К необъявленным проектам относятся: Batman, игра Harry Potter с открытым миром и следующий проект от разработчика Arkham Rocksteady Studios.
МИТ 16:04
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Общество
Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию
Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 18:14
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 11:48
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
Наука
В итальянских Альпах порозовел снег из-за водорослей из Гренландии
Итальянские ученые проводят исследования розового снега в Альпах. Такое явление вызвано водорослями Ancylonema nordenskioeldii.
МИР 24 09:26
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 16:22
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили 10:13
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Футбол
Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год
Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Игры
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат вчера в 05:36
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:25
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Экономика
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Авто
116-летний завод Volkswagen остановил выпуск бензиновых машин
В 1990 году свое производство на заводе начал Volkswagen.
Популярная механика 05:04
Происшествия
На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину
В Краснодарском крае полиция задержала 28-летнюю жительницу станицы Баговская - ее подозревают в убийстве девятилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:37
Экономика
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с самым молодым дебютантом в истории АПЛ
Условия и длительность нового контракта игрока не разглашаются.✍️ Harvey Elliott has signed his first professional contract with the Reds 🔴— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 6, 2020Эллиот является самым юным игроком в Англии, дебютировавшим в профессиональном футболе на взрослом уровне, а также самым молодым футболистом, вышедшим на поле в матче Премьер-Лиги.
Soccer.ru 10:57
Армия и оружие
Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине
Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.
REGNUM 07:09
Общество
Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках
По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Наука
Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа
Специалисты считают, что камни доставлялись через территорию города недалеко от границы Англии и Уэльса.
Evo-rus.com 12:12
Армия и оружие
Индия может закупить у России военную технику на $800 млн
Минбороны страны планирует осуществить масштабную покупку в сжатые сроки Министерство обороны Индии планирует закупить военную технику на 800 млн долларов в сжатые сроки.
SM News 14:55