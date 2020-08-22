Лукашенко привел в полную боевую готовность часть вооруженных сил
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Основные части Вооруженных сил Белоруссии приведены в полную боевую готовность, это самое серьезное решение за четверть века. Об этом 22 августа заявил глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».В источнике
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