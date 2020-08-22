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МР7.ру
МР7.ру

Лукашенко привел в полную боевую готовность часть вооруженных сил

Основные части Вооруженных сил Белоруссии приведены в полную боевую готовность, это самое серьезное решение за четверть века. Об этом 22 августа заявил глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

РБК07:49
РИА Новости

Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении «за четверть века»

РИА Новости07:48
RT на русском

Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

RT на русском06:14
РЕН ТВ

Лукашенко заявил, что привел армию в полную готовность

РЕН ТВ07:03
ТАСС

Лукашенко заявил, что привел армию в полную готовность из-за активности сил НАТО у границы

ТАСС06:43
Газета.Ru

Лукашенко рассказал о самом серьезном решении за четверть века

Газета.Ru06:38
Коммерсантъ

Лукашенко назвал переброску войск на запад страны самым серьезным решением за четверть века

Коммерсантъ07:07
КП - Беларусь

Лукашенко: Основные части Вооруженных Сил приведены в полную боевую готовность

КП - Беларусь06:54

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США
RT на русском05:28
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Бывший адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался проходящий по делу о ДТП актер Михаил Ефремов, заявил, что на руле автомобиля артиста обнаружены отпечатки пальцев другого человека.
Известия15:34
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Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новости14:15
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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