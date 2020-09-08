Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что он задержался на своем посту, но при этом выразил уверенность, что это необходимо для защиты страны. Слова главы государства приводит корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.В источнике
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