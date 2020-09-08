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Известия

Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что он задержался на своем посту, но при этом выразил уверенность, что это необходимо для защиты страны. Слова главы государства приводит корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Коммерсантъ06:36
РБК

Журналист процитировал Лукашенко: «Возможно, немного пересидел»

РБК06:38
Телеканал 360°

Лукашенко признался, что «немного пересидел» у власти

Телеканал 360°06:38
URA.Ru

Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента

URA.Ru06:44
РИА Новости

Лукашенко признал, что он, возможно, «немного пересидел» на своем посту

РИА Новости06:35
ТАСС

Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле

ТАСС06:34
Говорит Москва

Лукашенко назвал себя единственным защитником белорусов

Говорит Москва06:47
КП - Беларусь

Лукашенко российским журналистам: «Да, возможно, я немного пересидел. Но только я сейчас могу защитить белорусов»

КП - Беларусь06:51

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.
РИА Новости08:02
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Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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