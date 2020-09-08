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Евразия Daily
Евразия Daily

Лукашенко признал, что пересидел на посту президента Белоруссии

Срок пребывания на посту президента Белоруссии Алексадром Лукашенко, возможно, превышен. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил сам белорусский лидер в интервью российским телеканалам.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента

Газета.Ru11:13
Телеканал RTVI

«Возможно, я немного пересидел»: Лукашенко дал интервью журналистам из России. Главное

Телеканал RTVI06:55
Говорит Москва

Лукашенко назвал себя единственным защитником белорусов

Говорит Москва06:47
Коммерсантъ

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Коммерсантъ06:36
РИА Новости

Лукашенко заявил, что, «возможно, немного пересидел» на своем посту

РИА Новости06:35
ТАСС

Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле

ТАСС06:34
РБК

Журналист процитировал Лукашенко: «Возможно, немного пересидел»

РБК06:38
КП - Беларусь

Лукашенко российским журналистам: «Да, возможно, я немного пересидел. Но только я сейчас могу защитить белорусов»

КП - Беларусь06:51

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
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Иван Охлобыстин «спрятал» тайник с золотом в Барнауле

ТНТ запустило золотую лихорадку в городах страны Шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота, стартует 13 сентября на телеканале ТНТ.
АМИТЕЛ01:16

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Весна05:08
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ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАСС03:21
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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