Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Евразия Daily
Евразия Daily

Лукашенко признал, что пересидел на посту президента Белоруссии

Срок пребывания на посту президента Белоруссии Алексадром Лукашенко, возможно, превышен. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил сам белорусский лидер в интервью российским телеканалам.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Коммерсантъ06:36
Znak.com

Лукашенко заявил, что «немного пересидел» на посту президента Белоруссии

Znak.com06:39
РБК

Журналист процитировал Лукашенко: «Возможно, немного пересидел»

РБК06:38
Телеканал RTVI

«Возможно, я немного пересидел»: Лукашенко дал интервью журналистам из России. Главное

Телеканал RTVI06:55
РИА Новости

Лукашенко заявил, что, «возможно, немного пересидел» на своем посту

РИА Новости06:35
ТАСС

Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле

ТАСС06:34
Говорит Москва

Лукашенко назвал себя единственным защитником белорусов

Говорит Москва06:47
КП - Беларусь

Лукашенко российским журналистам: «Да, возможно, я немного пересидел. Но только я сейчас могу защитить белорусов»

КП - Беларусь06:51

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
357

Мир предупредили о новой пандемии

Здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет Bloomberg co ссылкой на ООН.
Lenta.ru11:10

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС12:26
5

Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, в последнем исследовании специалисты поняли, что низкая смертность в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции сформирована благодаря привычке местных жителей есть квашеную капусту, а также различные кисломолочные продукты.
ToDay News Ufaвчера в 08:20
22

Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
142

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
894

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
932