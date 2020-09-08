Лукашенко признал, что пересидел на посту президента Белоруссии
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Срок пребывания на посту президента Белоруссии Алексадром Лукашенко, возможно, превышен. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил сам белорусский лидер в интервью российским телеканалам.В источнике
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