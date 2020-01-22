Политика
Газета.RuЛукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ. Он воспринимается как пророссийский политик, даже при всех "но", а также как строитель стабильной развивающейся экономики. Однако молодежь считает "батьку" политическим анахронизмом.
Читать в источнике
Оценить487
с чего всё началось
Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян
Московский Комсомолецвчера в 23:11
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Кино
Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»
Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Интернет
Дождались. В популярном мессенджере WhatsApp появилась тёмная тема
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp давно ждут запуска тёмной темы и вот, их места начала сбываться.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала очаровательные фото трехлетнего сына
Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак растит сына Платона от популярного актера и режиссера Максима Виторгана.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Игры
Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля
Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Политика
Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Политика
Мишустин поставил задачи новому кабинету министров
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Политика
Главой стройкомплекса Москвы назначен Андрей Бочкарев
С осени 1997 года Бочкарев занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation.
Здоровье
В Омске объявили сбор денег на самое дорогое в мире лекарство
Вакцина нужна пятимесячной девочке У пятимесячной Ани диагностировали тяжелую форму спинальной мышечной атрофии, и для того чтобы девочка могла жить, ей нужна вакцина стоимостью 160 млн рублей, пишет МБХ.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Происшествия
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Авто
Subaru опубликовала эскизы своего первого электрического кроссовера
Что еще более важно, полностью электрический автомобиль находится в стадии разработки, и в официальном пресс-релизе автопроизводитель, по-видимому, выпустил первые эскизы этой модели.
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Происшествия
Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне
Футбол