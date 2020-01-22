Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ. Он воспринимается как пророссийский политик, даже при всех "но", а также как строитель стабильной развивающейся экономики. Однако молодежь считает "батьку" политическим анахронизмом.
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с чего всё началось

«Задача нового правительства — добиться перемен не на словах»

Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.
Известиявчера в 16:01

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Глава ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

РБК00:27

Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком

Российская газета00:00

Лукашенко назвали самым популярным иностранным политиком у россиян

РИА Новостивчера в 21:32

Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

Lenta.ruвчера в 22:57

Глава ВЦИОМ назвал самого популярного иностранного политика в России

URA.Ruвчера в 22:27

СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Назван самый популярный зарубежный политик у россиян

Известиявчера в 19:41
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Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Политика

Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава

Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Pravda.Ru вчера в 08:43
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Кино

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Стерлеград вчера в 10:31
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Интернет

Дождались. В популярном мессенджере WhatsApp появилась тёмная тема

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp давно ждут запуска тёмной темы и вот, их места начала сбываться.
iXBT.com вчера в 21:32
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала очаровательные фото трехлетнего сына

Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак растит сына Платона от популярного актера и режиссера Максима Виторгана.
Летидор 01:30
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
ToDay News Ufa вчера в 19:29
Игры

Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Astera вчера в 10:39
Политика

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Ведомости вчера в 16:10
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия вчера в 02:12
Политика

Мишустин поставил задачи новому кабинету министров

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.
Российская газета вчера в 12:52
Политика

СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК вчера в 18:50
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 вчера в 04:05
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Политика

Главой стройкомплекса Москвы назначен Андрей Бочкарев

С осени 1997 года Бочкарев занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation.
Интерфакс вчера в 13:09
Здоровье

В Омске объявили сбор денег на самое дорогое в мире лекарство

Вакцина нужна пятимесячной девочке У пятимесячной Ани диагностировали тяжелую форму спинальной мышечной атрофии, и для того чтобы девочка могла жить, ей нужна вакцина стоимостью 160 млн рублей, пишет МБХ.
АМИТЕЛ 00:14
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Происшествия

Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.
РИА Новости вчера в 06:25
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело вчера в 11:33
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Авто

Subaru опубликовала эскизы своего первого электрического кроссовера

Что еще более важно, полностью электрический автомобиль находится в стадии разработки, и в официальном пресс-релизе автопроизводитель, по-видимому, выпустил первые эскизы этой модели.
32CARS.ru 20 января в 08:49
Фигурное катание

В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
REGNUM вчера в 18:00
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Футбол

Джано расторг контракт со «Спартаком»

Чемпионат вчера в 02:57
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