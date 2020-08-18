Политика

REGNUMREGNUMЛукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
Читать в источнике
Комментировать381

Подробнее о событии

Белоруссия привела войска на западной границе в полную готовность

Известия11:05

Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность войск на западе Белоруссии

Lenta.ru10:39

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на западной границе страны

ТАСС10:46

Лукашенко заявил о приведении армии в полную готовность на западе страны

РБК10:46

Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность

RT на русском10:59

Белоруссия развернула войска на западных границах

РИА Новости10:35

Лукашенко: белорусские войска приведены в полную боевую готовность

Комсомольская правда10:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Экономика

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году.
Lenta.ru 05:39
87
Политика

Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.
ТАСС 22:35
14
Гаджеты

Android 11 лишила пользователей свободы выбора камеры

В ветке обсуждения на официальном ресурсе для отслеживания проблем, представитель Google подтвердил, что в Android 11 намеренно убрали инструмент по умолчанию для выбора приложения камеры.
iXBT.com 22:41
Политика

Экономист Делягин предсказал мировой экономике «роковой сентябрь»

Предстоящий сентябрь станет роковым в экономическом плане для многих стран мира.
iReactor 10:48
24
Шоу-бизнес

Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму

Певица Настя Каменских снялась голой в поле.
Lenta.ru 10:10
8
Хоккей

Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Газета.Ru 22:39
Происшествия

Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке

Американские правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг российского генконсульства в Нью-Йорке, сообщили в Госдепартаменте США.
Российская газета 21:10
123
Происшествия

В Хакасии на берегу реки нашли тело маленькой девочки

В республике Хакасия следователи устанавливают обстоятельства смерти малолетней девочки.
Newslab.ru 21:39
10
Армия и оружие

Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников

Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.
Газета.Ru 14:42
98
Наука

Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза

ToDay News Ufa 11:04
11
Общество

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
501
Общество

Благоустройство набережной Барнаулки продолжится

Согласно представленному проекту, набережную Барнаулки благоустроят с обеих сторон реки. Причем там не просто наведут порядок.
Аргументы и Факты - Алтай 21:14
5
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции

В своем Инстаграм-аккаунте Ирина Дубцова опубликовала фотографии с отдыха в Турции и написала, что счастлива сменой обстановки.
Discover24 05:25
8
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 опубликовали системные требования игры

Студия Larian представила системные требования Baldur's Gate 3. Эта информация появилась на странице грядущего тайтла в Steam после новой презентации игрового процесса и анонса даты релиза.
CyberSport.ru 16:31
Политика

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ

В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar.
BFM.ru 17:28
1,1K
Политика

Китай пригрозил США жёсткими последствиями за конфискацию золота

Китай пригрозил США распродать долговые бумаги, если американцы не вернут золото.
Южный Федеральный 06:32
63
Футбол

«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли с крупным счетом немецкий "Лейпциг" и впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:54
Гаджеты

Европейские и российские Xiaomi Mi 9 Lite получили стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi начала распространять стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Mi 9 Lite.
iXBT.com вчера в 11:19
40
Политика

СМИ назвали отправку «боевиков ЧВК» в Белоруссию спецоперацией Украины

Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.
РБК 19:03
15
Политика

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:00
913
Футбол

«Спартак» вылетел на матч в Уфу без главного тренера Тедеско

Московский «Спартак» уехал в Уфу без главного тренера Доменико Тедеско.
Mockva.ru 09:32
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

RT на русском 14:12
414
Происшествия

Врио главы антикоррупционного отдела УМВД Барнаула задержан за взятку

Следователи в Алтайском крае задержали за получение взятки врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по Барнаулу.
Известия 06:34
161
Технологии

Эксперт объяснил, как можно ускорить работу старых смартфонов

Ускорит работу отключение графических объектов и анимации.
Профиль 20:54
1
Политика

В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2

Если Германия смирится с санкциями США против газопровода "Северный поток-2" и не предпримет ответные меры, то она рискует оказаться во власти Соединенных Штатов.
Российская газета 16:54
15
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора

Независимая газета 12:51
2,3K
Игры

Сервис EA Play появится в Steam уже 31 августа

EA определилась с датой премьеры своего сервиса EA Play (ранее EA Access) в Steam — его запустят уже 31 августа.
Игромания.ру 14:56
6
Происшествия

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новости 08:12
2
Шоу-бизнес

Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне телевизионного шоу Ледниковый период.
iReactor вчера в 05:10
60
Шоу-бизнес

Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры

Продюсер и основатель группы "На-на" Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Клопс 10:58
174
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное