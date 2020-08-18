Политика
REGNUMЛукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии
Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
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Экономика
В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года
Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году.
Lenta.ru 05:39
Политика
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.
ТАСС 22:35
Гаджеты
Android 11 лишила пользователей свободы выбора камеры
В ветке обсуждения на официальном ресурсе для отслеживания проблем, представитель Google подтвердил, что в Android 11 намеренно убрали инструмент по умолчанию для выбора приложения камеры.
iXBT.com 22:41
Политика
Экономист Делягин предсказал мировой экономике «роковой сентябрь»
Предстоящий сентябрь станет роковым в экономическом плане для многих стран мира.
iReactor 10:48
Шоу-бизнес
Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму
Певица Настя Каменских снялась голой в поле.
Lenta.ru 10:10
Происшествия
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке
Американские правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг российского генконсульства в Нью-Йорке, сообщили в Госдепартаменте США.
Российская газета 21:10
Происшествия
В Хакасии на берегу реки нашли тело маленькой девочки
В республике Хакасия следователи устанавливают обстоятельства смерти малолетней девочки.
Newslab.ru 21:39
Армия и оружие
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.
Газета.Ru 14:42
Наука
Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза
ToDay News Ufa 11:04
Общество
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество
Благоустройство набережной Барнаулки продолжится
Согласно представленному проекту, набережную Барнаулки благоустроят с обеих сторон реки. Причем там не просто наведут порядок.
Аргументы и Факты - Алтай 21:14
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции
В своем Инстаграм-аккаунте Ирина Дубцова опубликовала фотографии с отдыха в Турции и написала, что счастлива сменой обстановки.
Discover24 05:25
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 опубликовали системные требования игры
Студия Larian представила системные требования Baldur's Gate 3. Эта информация появилась на странице грядущего тайтла в Steam после новой презентации игрового процесса и анонса даты релиза.
CyberSport.ru 16:31
Политика
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar.
BFM.ru 17:28
Политика
Китай пригрозил США жёсткими последствиями за конфискацию золота
Китай пригрозил США распродать долговые бумаги, если американцы не вернут золото.
Южный Федеральный 06:32
Футбол
«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли с крупным счетом немецкий "Лейпциг" и впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:54
Гаджеты
Европейские и российские Xiaomi Mi 9 Lite получили стабильную MIUI 12
Компания Xiaomi начала распространять стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Mi 9 Lite.
iXBT.com вчера в 11:19
Политика
СМИ назвали отправку «боевиков ЧВК» в Белоруссию спецоперацией Украины
Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.
РБК 19:03
Политика
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:00
Футбол
«Спартак» вылетел на матч в Уфу без главного тренера Тедеско
Московский «Спартак» уехал в Уфу без главного тренера Доменико Тедеско.
Mockva.ru 09:32
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль
RT на русском 14:12
Происшествия
Врио главы антикоррупционного отдела УМВД Барнаула задержан за взятку
Следователи в Алтайском крае задержали за получение взятки врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по Барнаулу.
Известия 06:34
Технологии
Эксперт объяснил, как можно ускорить работу старых смартфонов
Ускорит работу отключение графических объектов и анимации.
Профиль 20:54
Политика
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Если Германия смирится с санкциями США против газопровода "Северный поток-2" и не предпримет ответные меры, то она рискует оказаться во власти Соединенных Штатов.
Российская газета 16:54
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
Независимая газета 12:51
Игры
Сервис EA Play появится в Steam уже 31 августа
EA определилась с датой премьеры своего сервиса EA Play (ранее EA Access) в Steam — его запустят уже 31 августа.
Игромания.ру 14:56
Происшествия
Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес
Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне шоу «Ледниковый период»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне телевизионного шоу Ледниковый период.
iReactor вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Продюсер и основатель группы "На-на" Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Клопс 10:58