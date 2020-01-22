Политика
Южный ФедеральныйЛукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян
В ходе проведенного изучения общественного мнения выяснилось, что наибольшей популярностью у россиян среди лидеров иностранных государств пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об итогах опроса рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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с чего всё началось
Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.Известиявчера в 16:01
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Почему самым популярным зарубежным лидером у россиян стал Александр Лукашенко
Комсомольская правда06:47
СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян
Московский Комсомолецвчера в 23:11
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Политика
Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины
Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Политика
Путин назвал «мразями» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций Липецкой области раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей «уродами».
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию, следует из опубликованных во вторник данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Происшествия
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Общество
Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России
В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.
Авто
Все цены и комплектации Kia Seltos опубликовали в Сети
Все комплектации и цены российского Kia Seltos опубликованы в Сети.
Политика
В МИДе прокомментировали слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Признание госсекретаря США Майкла Помпео о планах по смене режима в Венесуэле лишний раз подтверждает, что Соединенные Штаты вмешиваются в дела независимых государств.
Общество
Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.
Политика
Путин счел несправедливой разницу в зарплатах врачей и их руководства
30 декабря 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил новый механизм расчета зарплат врачей.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Общество
На форуме в Давосе отменили климатическую сессию с участием Дерипаски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в климатической сессии Всемирного экономического форума в Давосе «Глобальное влияние климатической стратегии России», которая состоится 22 января.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Политика
Путин официально назначил Чайку полпредом президента в СКФО
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку собственным полпредом в Северо-Кавказском ФО.
Политика
Путин раскритиковал партии одного лидера
Президент России Владимир Путин раскритиковал создание «партий одного лидера», приведя в пример ЛДПР и ее главу Владимира Жириновского.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Политика
Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев
Бочкарев занял кресло перешедшего в правительство Марата Хуснуллина.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
Футбол
Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»
Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
Энергетика
«Лукойл» не собирается возобновлять поставку нефти Белоруссии
Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.