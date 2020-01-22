Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.

с чего всё началось

В ходе проведенного изучения общественного мнения выяснилось, что наибольшей популярностью у россиян среди лидеров иностранных государств пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об итогах опроса рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян

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