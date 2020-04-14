Экономика

РамблерРамблерЛукашенко призвал Путина пересмотреть цены на газ

Белорусский лидер пояснил, что в первую очередь это касается цены на газ. «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — заявил Лукашенко, призвав Путина оперативно рассмотреть этот вопрос.
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