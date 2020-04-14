Общество

РамблерРамблерЛукашенко призвал Путина пересмотреть цены на газ

Белорусский лидер пояснил, что в первую очередь это касается цены на газ. «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — заявил Лукашенко, призвав Путина оперативно рассмотреть этот вопрос.
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Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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