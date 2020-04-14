Общество
РамблерЛукашенко призвал Путина пересмотреть цены на газ
Белорусский лидер пояснил, что в первую очередь это касается цены на газ. «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — заявил Лукашенко, призвав Путина оперативно рассмотреть этот вопрос.
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Здоровье
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия 20:53
Футбол
В ФИФА заявили, что трансферный рынок не будет открыт 1 июля
«1 июля трансферный рынок не откроется», — заявил юридический директор ФИФА.
ИА Красная Весна 12 апреля в 23:53
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Общество
Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.
Газета.Ru 20:43
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Армия и оружие
На Украине провели испытания «дрона-камикадзе»
Украинский «дрон-камикадзе» «Гром», разработанный НПП «Атлон Авиа», прошел очередной этап летных испытаний.
Военное дело 07:19
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер.
Коммерсантъ 18:23
Здоровье
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса COVID-19
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Общество
Кабмин уточнил, кто сможет наказывать за нарушение режима ЧС
Составлять протоколы за нарушения режима чрезвычайной ситуации смогут сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС.
Парламентская газета вчера в 09:23
Космос
В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости
Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 01:58
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
Игры
Сборник Uncharted и Journey раздадут бесплатно в PS Store
С 16 апреля по 6 мая в PS Store можно будет бесплатно забрать Uncharted: The Nathan Drake Collection, в которую входят три первые части серии, а также инди-приключение Journey.
Cyber.sports.ru 16:13
Экономика
В России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
9111.ru 12:53
Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы.
Коммерсантъ 13:45
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска
С 13 апреля в столице начнут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу. Всего пропуска имеют несколько категорий.
Lenta.ru 12 апреля в 17:01
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Новосибирской области скончался первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:27
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Общество
99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии
Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Происшествия
На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19
В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч
Скончались 25575 человек, выздоровели около 46 тыс. Тем временем президент США Дональд Трамп допустил вероятность снятия введенных из-за коронавируса ограничений в 20 штатах до начала мая.
Росбалт 19:40