Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Политика Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин. 2,9K

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

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Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Общество Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам «По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. 475

Происшествия На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19 Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры. 12

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 135

Общество На Кубани введено «беспропускное окно» Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram. 41

Экономика О скором кризисе предупредил банки Кудрин Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами. 92

Политика Экс-сотрудница Джо Байдена обвинила его в домогательствах Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Брайден обвиняется бывшей помощницей в сексуальных домогательствах. 28

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Энергетика Почему сланцевый сектор США так рад сделке ОПЕК+ Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на руководство Железнодорожной комиссии Техаса, которая, по сути, является регулятором нефтяной отрасли штата уже много лет, в целом сокращение добычи поможет энергетическому сектору США.

Здоровье На выходе из эпидемии Россию ждёт новая политическая атака Как сообщалось ранее, американский журнал The National Interest опубликовал статью, автор которой отметила, что благодаря ряду своих особенностей (география, демографическая ситуация и советский опыт) Россия обладает уникальными преимуществами в борьбе с пандемией, но те же особенности якобы чреваты для страны тяжелыми последствиями. 9

Происшествия Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе. 6

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