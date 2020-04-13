Коронавирус
ИзвестияЛукашенко призвал Россию помочь Белоруссии снижением цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Политика
Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом
Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
РБК 12:46
Здоровье
Минздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ
Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Российская газета 06:44
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Общество
Медсестра в США записала эмоциональное видео после смерти пациентов
В Сети обсуждают эмоциальное видеообращение 35-летней медсестры Дэниэль Шмолл.
РЕН ТВ 07:26
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»
«Новая Газета» считает «странным» подобное высказывание Рамзана Кадырова, заявили РБК в пресс-службе издания.
РБК 12:52
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Общество
Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам
«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
Происшествия
На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19
Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры.
Российская газета 09:07
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Биатлон
Драчёв отказался от кандидатур Польховского в штаб сборной России
Ранее правление СБР рекомендовало назначить Польховского главным тренером сборной.
Pravda.Ru 04:24
Игры
Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема
Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
Общество
На Кубани введено «беспропускное окно»
Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.
News.ru 07:43
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 08:33
Политика
Экс-сотрудница Джо Байдена обвинила его в домогательствах
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Брайден обвиняется бывшей помощницей в сексуальных домогательствах.
ToDay News Ufa 11:07
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, сообщил в Twitter губернатор Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Энергетика
Почему сланцевый сектор США так рад сделке ОПЕК+
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на руководство Железнодорожной комиссии Техаса, которая, по сути, является регулятором нефтяной отрасли штата уже много лет, в целом сокращение добычи поможет энергетическому сектору США.
Вести.Ru 04:21
Здоровье
На выходе из эпидемии Россию ждёт новая политическая атака
Как сообщалось ранее, американский журнал The National Interest опубликовал статью, автор которой отметила, что благодаря ряду своих особенностей (география, демографическая ситуация и советский опыт) Россия обладает уникальными преимуществами в борьбе с пандемией, но те же особенности якобы чреваты для страны тяжелыми последствиями.
REGNUM 09:52
Происшествия
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Гаджеты
Bloomberg рассказал, какими будут новые модели iPhone
Компания Apple в этом году выпустит новые версии смартфонов, которые визуально будут напоминать планшеты iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 11:04
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Здоровье
Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин
У одного из пациентов детского отделения Петербургского городского онкологического центра в поселке Песочный подтвердился коронавирус.
Петербургский дневник 11:36
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44