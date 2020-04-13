Коронавирус
Газета.RuЛукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой". Об этом пишет госагентство БелТА. Так, речь идет о плате в размере $80 - $90 за 1 тыс. куб.м.
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Политика
Путин назвал исполнение некоторых санитарных норм разгильдяйством
Президент России Владимир Путин назвал разгильдяйством ситуацию с исполнением некоторыми субъектами санитарно-эпидемиологических норм в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:49
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Общество
Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Финансы
Внешний долг России снизился на 8,3%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
Наука
Об уязвимости курильщиков к коронавирусу COVID-19 рассказали
Ученые выявили опасность коронавируса для курильщиков.
ToDay News Ufa 11 апреля в 01:45
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Общество
В Саратовской области выявили два новых случая COVID-19
Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в понедельник в Саратовской области, число зараженных достигло 46 человек, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:11
Общество
В Ростовской области ввели временный запрет на посещение кладбищ
В Ростовской области с 14 по 30 апреля ввели временный запрет на посещение кладбищ, о этом говорится в поправках к постановлению губернатора региона.
РБК Ростов-на-Дону 12:18
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Испания и Италия начали смягчать карантинный режим
Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Здоровье
Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок.
Актуальные Новости 08:11
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Авто
Появились изображения обновленного BMW 5-Series G30
Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
Общество
В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
РБК 12:46
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
REGNUM вчера в 03:08