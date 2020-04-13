Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЛукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой". Об этом пишет госагентство БелТА. Так, речь идет о плате в размере $80 - $90 за 1 тыс. куб.м.
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Общество

В Саратовской области выявили два новых случая COVID-19

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
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В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
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В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
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В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
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