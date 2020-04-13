Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой". Об этом пишет госагентство БелТА. Так, речь идет о плате в размере $80 - $90 за 1 тыс. куб.м.

Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

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