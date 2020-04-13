Коронавирус
News.ruЛукашенко призвал Россию снизить цены на газ
Лидер Белоруссии считает, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса. Лукашенко считает, что цена в $127 за кубометр несправедлива, поскольку сегодня в Европе Россия продаёт природный газ по $80.
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Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
В Москве более 6 тыс. человек лечатся от коронавируса дома
Лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в Москве проходят более 6 тыс. человек.
ТАСС 14:30
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Кино
Французский актер Морис Барье скончался от коронавируса
Как сообщает газета Figaro, в ночь с субботы на воскресенье не стало французского актера Мориса Барье.
Инфорос 08:50
Общество
У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус
При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
Эксперт заявила о смене динамики распространения коронавируса в России
Ситуация с распространением Covid-19 в России долгое время развивалась по оптимистическому сценарию, однако теперь динамика изменилась не в лучшую сторону, считает директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.
РИАМО 06:28
Общество
Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы
Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 03:41
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды. Об рассказали в пресс-службе Кремля.
Piter.tv 07:50
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Единоборства
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru 15:32
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Политика
Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия вчера в 23:49
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Общество
В Москве составили 5 тысяч протоколов на «шашлычников»
Только за прошедшие выходные в Москве было составлено почти 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил в эфире "России 24" начальник контрольного управления мэрии Евгений Данчиков.
Российская газета 15:13
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 08:33
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок.
Актуальные Новости 08:11
Общество
Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
Политика
Глава МВД Турции ушел в отставку из-за провала комендантского часа
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в Twitter, что подал в отставку из-за критики, которая обрушилась на него после введения комендантского часа в стране из-за коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 15:23
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
Россиянам стало доступно приложение для выдачи цифровых пропусков
В субботу в магазинах приложений App Store и Google Play появилось разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ приложение, с помощью которого находящиеся на карантине россияне смогут получить пропуск в виде QR-кода для выхода из дома.
Московский Комсомолец вчера в 09:58
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Экономика
ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов
Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта.
Вести.Ru 10:12
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43