Коронавирус

News.ruNews.ruЛукашенко призвал Россию снизить цены на газ

Лидер Белоруссии считает, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса. Лукашенко считает, что цена в $127 за кубометр несправедлива, поскольку сегодня в Европе Россия продаёт природный газ по $80.
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Лукашенко посоветовал России снизить цену на газ для Минска

Московский Комсомолец13:04

Лукашенко призвал Россию помочь Белоруссии снижением цены на газ

Известия12:10

Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ

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Лукашенко попросил Россию «не драть шкуру» с Белоруссии

Lenta.ru11:36

Лукашенко про цену на российский газ: зачем с нас шкуру драть?

Коммерсантъ11:04

Лукашенко не просит помощи и денег у России: «Просто снизьте цену на газ»

REGNUM10:51

Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

Газета.Ru10:04
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Происшествия

Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
978
Шоу-бизнес

67-летняя Елена Степаненко готовится к родам

Экспресс газета вчера в 07:54
8
Политика

Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском 09:29
403
Наука

Описали реальные масштабы пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa 12:35
3
Политика

Особое мнение: Андрей Колесников

Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Авто

Haval анонсировал появление внедорожника H5 в России

Внедорожник H5 станет четвертой моделью Haval российского производства.
Тарантас Ньюс 02:28
53
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
59
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1,1K
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
49
Общество

Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
18
Политика

Пушков заявил о конце гегемонии США в мире

Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила».
Взгляд.ру вчера в 00:35
682
Футбол

«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Ранее появилась информация, что Тоттенхэм готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
Советский спорт 01:49
1
Шоу-бизнес

Елена Летучая сломала ребро и ушла из проекта «Танцы со звездами»

Телеведущая Елена Летучая покинула проект «Танцы со звездами» из-за того, что на одной из тренировок она сломала ребро.
Evo-rus.com 09:16
14
Футбол

Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском 16:54
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Коммерсантъ 16:09
198
Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
13
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.
РИА Новости 17:14
16
Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
11
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru 19:38
6
Культура

На Ямале проводится межрегиональный конкурс памяти Леонида Лапцуя

Находясь дома, коренные жители могут вспомнить произведения первого ненецкого поэта и писателя Леонида Лапцуя, автора 25 книг.
Пуровская ТРК Луч 09:32
Здоровье

Генпрокуратура РФ проверяет в Уфе РКБ имени Куватова

Как сообщает ToDay News Ufa, Генпрокуратура РФ в связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении коронавирусом в РКБ имени Куватова проконтролирует ход проверки, которую проводит региональная прокуратура.
ToDay News Ufa 14:01
24
Политика

Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
RT на русском 19:37
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
882
Здоровье

В Назарово подтвердили первый случай COVID-19

В субботу в инфекционное отделение города Ачинск была доставлена пожилая жительница Назарово, у которой на данный момент официально подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.
ИА Запад24 09:13
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
10
Энергетика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
65
Общество

Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу

Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ.
ИА Красная Весна 07:24
86
Общество

В Забайкалье объяснили слова губернатора об отказе помогать погорельцам

РБК 12:39
11
Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
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