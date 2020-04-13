Коронавирус
ИзвестияЛукашенко призвал Россию помочь Белоруссии снижением цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Общество
Иммунитет против коронавируса нашли пока лишь у 7% московских медиков
Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Интерфакс вчера в 12:49
Общество
Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне
Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Авто
Редкую праворульную «Волгу» продают за 3,7 млн рублей
Владелец автомобиля просит за него 3 679 000 рублей.
32CARS.ru вчера в 14:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За сутки в 51 регионе России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:33
Здоровье
Врач назвала метод определения пика коронавируса в России
Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
News.ru 04:39
Политика
Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин участвует в саммите Евразийского экономического совета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 04:35
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
Армия и оружие
Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом
Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Свидетели выхода Надежды Бабкиной из комы передали ее первые слова
Источники «Московского комсомольца» утверждают, что первым делом, придя в сознание, Бабкина поинтересовалась, где она была.
Суть событий 02:55
Здоровье
Бочаров посетил стройплощадку новой инфекционки в Волжском
Волжский.ру 02:35
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Политика
Россия заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию
Как стало известно ТАСС от источника в российском ОПК, в конце апреля на разных верфях планируется заложить шесть крупных боевых кораблей.
Военное дело 00:56
Общество
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
Происшествия
В Усть-Куте затравили семью заболевшего коронавирусом ребенка
Жительница Усть-Кута с двумя детьми вернулась на родину с отдыха в Тайланде.
Shraibikus News вчера в 04:54
Происшествия
ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
Здоровье
В Китае прогнозируют вторую волну коронавируса
Вторая волна распространения коронавирусной инфекции наступит в ноябре.
Misanec.ru 03:26
Экономика
Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей
Авторы доклада считают, что в 2020 году необходимо потратить как минимум половину Фонда национального благосостояния (4,5 триллиона рублей).
Дождь 04:39
Политика
Найти виновных в пандемии коронавируса пообещал Помпео
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру.
Live24 вчера в 16:38
Наука
У вируса COVID-19 обнаружили слабое место
Общественное телевидение России 04:16
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Футбол
22-летний футболист умер на сеансе физиотерапии
Умер 22-летний футболист бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.
Lenta.ru 04:38