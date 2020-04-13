Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Общество Иммунитет против коронавируса нашли пока лишь у 7% московских медиков Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. 104

Общество Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За сутки в 51 регионе России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. 2

Здоровье Врач назвала метод определения пика коронавируса в России Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.

Политика Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи Президент России Владимир Путин участвует в саммите Евразийского экономического совета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" 10

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 588

Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 301

Армия и оружие Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии.

Политика Россия заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию Как стало известно ТАСС от источника в российском ОПК, в конце апреля на разных верфях планируется заложить шесть крупных боевых кораблей.

Общество В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. 21

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 3

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора. 118

Политика Найти виновных в пандемии коронавируса пообещал Помпео Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру. 106

Общество Голикова назвала даты для решений об отмене карантина Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении. 3K