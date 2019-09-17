Политика
Lenta.ruЛукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций
После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости вчера в 05:15
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Политика
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.
Lenta.ru 17:16
Энергетика
Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Цены на нефть во вторник корректируются вниз после рекордного за последнее время скачка, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.
Российская газета 02:43
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Культура
Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»
Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Политика
Кремль прокомментировал приговор актеру Устинову
Представитель Кремля добавил, что осужденный может обжаловать приговор, а в Кремле считают невозможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи.
БИЗНЕС Online 05:33
Здоровье
Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака
Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.
UfacityNews.ru 03:42
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Политика
США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле
«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.
RT на русском 17:54
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46
Экономика
Глава Приморья попросил выделить 370 млн рублей на восстановление сельского хозяйства
Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из федерального бюджета 370 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям региона.
ТАСС 13:28
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:16
Политика
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия»
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Авто
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
Goroday.ru 09:30
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Политика
Пенс заявил о готовности США «защищать союзников»
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
RT на русском 19:00
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Общество
Житель Москвы выиграл в лотерею 286 млн рублей
Говорит Москва 00:56