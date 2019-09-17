Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

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Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Украине

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Лукашенко предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе

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Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится

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Лукашенко допускает участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

РЕН ТВ11:50

Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе

Lenta.ru10:21
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
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В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
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В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
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В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana

Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
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В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту

Микрочастицы сажи из загрязненного воздуха, которым женщины дышали во время беременности, бельгийские ученые нашли в их плаценте.
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Анастасия, сыгравшая в популярном сериале на ТНТ экс-возлюбленную полицейского Гриши, вышла замуж.
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В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана

США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.
РИА Новости 11:34
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Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии

Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%

16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
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Армия и оружие

Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
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Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

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Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

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Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.
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Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма

Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда

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Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
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Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

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Для Японии представлена новая Toyota Corolla

Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.
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АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
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Суд арестовал один из основных активов Порошенко

Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
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Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм)

Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В США седьмой человек умер от вейпа

Седьмой смертельный случай в результате заболевания, которое, по предварительным данным, вызвало курение вейпа, зафиксировали в США, сообщает РИА "Новости".
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Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями

В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
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ГИБДД хочет вписать электросамокаты и моноколеса в ПДД

В России в геометрической прогрессии растет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения.
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

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В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова

Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
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