Политика Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

Культура В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Наука Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту Микрочастицы сажи из загрязненного воздуха, которым женщины дышали во время беременности, бельгийские ученые нашли в их плаценте.

Происшествия ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.

Армия и оружие США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.

Происшествия Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.

Энергетика Мировые цены на нефть снизились более чем на 5% 16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Политика Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Шоу-бизнес Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.

Авто Для Японии представлена новая Toyota Corolla Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.

Авто АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.

Политика Суд арестовал один из основных активов Порошенко Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.

Футбол Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм) Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здоровье В США седьмой человек умер от вейпа Седьмой смертельный случай в результате заболевания, которое, по предварительным данным, вызвало курение вейпа, зафиксировали в США, сообщает РИА "Новости".

Общество ГИБДД хочет вписать электросамокаты и моноколеса в ПДД В России в геометрической прогрессии растет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.