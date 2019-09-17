Политика
Lenta.ruЛукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
ТАСС 02:44
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Культура
В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana
Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
Алтайская правда 15 сентября в 04:03
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Наука
Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту
Микрочастицы сажи из загрязненного воздуха, которым женщины дышали во время беременности, бельгийские ученые нашли в их плаценте.
ТАСС 11:56
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко вышла замуж
Анастасия, сыгравшая в популярном сериале на ТНТ экс-возлюбленную полицейского Гриши, вышла замуж.
StarHit.ru 10:30
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Армия и оружие
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.
РИА Новости 11:34
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%
16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Хоккей
Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
Ведомости 11:20
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс 06:09
Авто
Для Японии представлена новая Toyota Corolla
Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.
ГЛАС.RU 07:34
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика
Суд арестовал один из основных активов Порошенко
Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
Футбол
Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:57
Здоровье
В США седьмой человек умер от вейпа
Седьмой смертельный случай в результате заболевания, которое, по предварительным данным, вызвало курение вейпа, зафиксировали в США, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:03
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera 15 сентября в 11:54
Общество
ГИБДД хочет вписать электросамокаты и моноколеса в ПДД
В России в геометрической прогрессии растет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения.
Фонтанка.Ру 12:45
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Происшествия
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28