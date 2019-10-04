Политика
ИА НовороссияЛукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.
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Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
Происшествия
Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию
Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Бельгийские военные опубликовали фото Су-34 «под прицелом» тепловизора
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Политика
Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
Авто
Продажи легковых автомобилей в России в сентябре продолжили снижение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года сократились на 0,2% в годовом выражении — до 157129 автомобилей, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Кино
«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel
Политика
На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Общество
Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись
Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Футбол
Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
Гаджеты
Apple увеличит производство iPhone 11
Калифорнийская компания Apple сообщила своим поставщикам о существующей необходимости нарастить объемы производства iPhone 11 на 10% - на восемь миллионов сами фонов.
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
Происшествия