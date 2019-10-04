с чего всё началось

Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Зеленским в Житомире.

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Происшествия Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Авто Продажи легковых автомобилей в России в сентябре продолжили снижение Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года сократились на 0,2% в годовом выражении — до 157129 автомобилей, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Общество Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.