Общество
RT на русскомЛукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива. Как он заявил на совещании в Полоцке, надо прекратить «выпрашивать природный газ и нефть».
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в Казани
Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
РБК 18:39
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
Общество
Власти Москвы и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд рублей
Более чем 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг предоставят возможность жителям города обменять 2 млн сертификатов программы "Миллион призов" суммарным номиналом около 10 млрд рублей на товары и услуги.
ТАСС вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода
Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН 15:36
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 02:53
Происшествия
Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Вести.Ru 17:39
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 13:18
Космос
ОАЭ отправят в июле свою первую миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля.
МИР 24 вчера в 16:47
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Происшествия
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
Общество
Роспотребнадзор разработал новые требования к рынкам и магазинам
В Роспотребнадзоре разработали санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Телеканал Санкт-Петербург 03:28
Космос
Роскосмос запланировал 26 пусков ракет до июля 2021 года
Алексей Филиппов / РИА Роскосмос запланировал осуществить 26 пусков ракет-носителей до июля будущего года.
РЕН ТВ 18:25
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Общество
Доллар укрепляется на опасениях второй волны эпидемии в США
Доллар дешевел в последнее время благодаря общему снижению спроса на валюты "тихой гавани" вслед за постепенным возобновлением экономической активности в США и других странах мира после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса.
Финмаркет вчера в 02:37
Общество
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Футбол
Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
Происшествия
Охлобыстин назвал «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин вновь высказался о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.
Рамблер вчера в 11:11
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ 14:52
Экономика
В «Новатэк» сообщили, что «Арктик СПГ - 2» будет завершен в срок
Общий прогресс реализации проекта составляет 19%, сообщает "Новатэк" по итогам рабочей встречи глав компаний-акционеров.
ТАСС 09:20
Политика
Международный уголовный суд отреагировал на санкции США
В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ вчера в 19:25